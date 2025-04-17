بتوجيه من القيادة، وصل وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، والوفد المرافق له، اليوم (الخميس)، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارةٍ رسمية.

وسيعقد وزير الدفاع خلال الزيارة عدداً من اللقاءات؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت وكالة إيسنا الإيرانية أن زيارة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إلى طهران يتخللها إجراء محادثات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الإيرانيين لتعزيز العلاقات المتنامية بين القوتين الإقليميتين.

ومن المتوقع أن يعقد الأمير خالد بن سلمان اجتماعات مهمة مع كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين الإيرانيين ومنهم رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، وعدد من القيادات والمسؤولين الإيرانيين.

وستتناول المناقشات مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية الملحة، تشمل المواضيع الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال، إضافة إلى التعاون الأمني ​​الأوسع والاستقرار في منطقة الخليج.

وإلى جانب مسائل الأمن الإقليمي، سيتم أيضاً تناول القضايا الثنائية. ومن المتوقع أن تكون أطر التعاون الدفاعي المحتملة نقاطاً رئيسية للنقاش.

وتأتي الزيارة في توقيت مهم يؤكد الأهمية التي توليها الرياض وطهران لهذا التعاون، ودوره في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلاً عن قدرة السعودية على القيام بدور مهم في تهدئة التوترات والمساهمة في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، ما يضيف بُعداً مهماً للزيارة.

وتعد هذه الزيارة استكمالاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين السعودية وإيران في مارس 2023، الذي أعاد العلاقات الدبلوماسية بعد انقطاع دام 7 سنوات. ‏