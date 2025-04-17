للسنة الثانية على التوالي، حصدت الزميلة نهلة الجمال جائزة أفضل صانعة محتوى في مجال الإعلام السياحي عبر حساب (سناب شات) لعام ٢٠٢٥.

وتم تكريم الزميلة نهلة في حفل إعلان الفائزين المبدعين بجوائز الإعلام السياحي خلال فعاليات الملتقى العربي السابع عشر للإعلام السياحي، الذي نظمه الاتحاد العربي للإعلام السياحي، بحضور وفود تمثل دولا عربية عدة بينها السعودية، قطر، البحرين، الإمارات، تونس، الجزائر والمغرب، وسط اهتمام متزايد من وسائل الإعلام والمؤسسات السياحية.

وجاء تكريم الزميلة نهلة الجمال نظرا إلى جهودها الإعلامية المميزة ودورها في رفع مستوى المحتوى السياحي الرقمي العربي ليتماشى مع متطلبات السوق العالمية، خصوصاً في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها قطاع السفر والسياحة على مستوى العالم.

«عكاظ» بدورها تهنئ الزميلة نهلة، وتتمنى لها المزيد من التوفيق والنجاح.