كشفت وزارة التعليم مسودة الضوابط التنظيمية لمرحلة رياض الأطفال بما يدعم منهج تطور وتعلم الأطفال بمختلف قدراتهم بما يتناسب مع معايير التعلّم المبكر. واشترطت المسودة أن تحقق الروضة معايير عددية محددة لنصاب المعلمة، كما اشترطت المسودة على الروضة التأكد من استكمال ولي الأمر لشهادة اللياقة والتحصينات الأساسية، وأن تكون مكتملة حتى سن قبوله وتقبل الروضة الطفل بالمرحلة المناسبة لعمره.ومن القواعد التي نصت عليها المسودة، التزام الروضة بقواعد الأمن والسلامة، التي تصدرها الجهات داخل الوزارة أو خارجها، بما يضمن سلامة وأمن الأطفال وإبقاء الأطفال تحت الملاحظة البصرية باستمرار أثناء تنقلهم ولعبهم داخلها وخارجها وتقييم المخاطر المحتملة، وتطبيق ضوابط الزيارات، والرحلات الطلابية الداخلية الصادرة من جهة الاختصاص وتُمنع داخل الروضة جميع الممارسات التي قد تهدد أمن وسلامة الأطفال.ويجب تزويد منسوبي الروضة بمهارات إدارة المواقف الطارئة، مثل خطط الإخلاء، والإسعافات الأولية، والإنعاش القلبي الرئوي، وإدارة الأمراض المعدية، وملاحظة العلامات الدالة على تعرض الطفل للإساءة، وغيرها وأن يراعى في الروضة التدابير الصحية اللازمة للوقاية من الأمراض، والإصابات، والعدوى مع حصول من يباشر العمل في الروضة على شهادة صحية من الجهة المعتمدة متجددة بشكلٍ دوري تضمن سلامتهن من الأمراض المعدية، أو المعيقة عن أداء واجباتهن اليومية.وتلتزم الروضة بتحديث ملف الطفل لمتابعة صحته ونموه مثل التطعيمات المعتمدة، الفحص الروتيني، ملاحظات حول احتياجات الطفل الصحية كالأمراض المزمنة والحساسية والالتزام بالإجراءات الصحية للتعامل مع أي حالات مرضية أو أمراض معدية، أو أي حالات تحتاج إلى عناية خاصة؛ لحماية صحة الطفل ومن حوله.تتخذ الروضة كافة التدابير في التعامل مع ما يستجد بحالة الطفل الصحية والحفاظ على البيئة الصحية، والاهتمام بالنظافة والتعقيم، والتخلص بشكل سليم من النفايات وتمكّن الأطفال من ممارسة اللعب، والأنشطة البدنية الملائمة لخصائصهم النمائية في الملاعب الخارجية، والداخلية، واشترطت قواعد المسودة حصول المنسوبات على شهادة سارية المفعول من الجهة المعنية والإنعاش القلبي الرئوي.تطابق الأثاث والأجهزة مع معايير السلامةشددت المسودة على توفر تجهيزات خاصة في الروضة منها تطابق الأثاث، والأجهزة، والأدوات، والمواد، مع معايير الأمن والسلامة، وتحقق الألعاب الخارجية والداخلية في الروضة بمعايير السلامة للأطفال ووجود إرشادات واضحة حول إجراءات الأمن والسلامة في التعامل مع الأدوية، ومواد التعقيم والنظافة، والمبيدات، وغيرها وخلو النباتات، والأدوات المستخدمة في الروضة من المواد السمّية، أو المسببة للحساسية.وتلتزم الروضة بتفعيل قنوات اتصال متنوعة مع جميع أولياء الأمور، بما يدعم نمو الطفل وتطوّره.وتُطلعهم على سياساتها، وبرامجها، ومنهجيتها في تعلم وتعليم الطفل وعقد لقاءات واجتماعات دورية مع أولياء الأمور، بما يدعم توطيد علاقتهم بها، وتُشرك الروضة أولياء الأمور في الأنشطة والبرامج المختلفة داخلها، أو خارجها. وتلتزم بالمحافظة على خصوصية جميع الأطفال، وذويهم، ومراعاة التنوّع والاختلاف لخلفيات أُسر الأطفال اللغوية، والثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية بما لا يتعارض مع أهداف الروضة.