كشف عدد من مزارعي الورد الطائفي لـ«عكاظ»، تراجع الإنتاج هذا العام بما يصل ٥٠ - ٦٠٪ لأسباب عدة؛ منها الظروف المناخية كالبرد والأمطار، فيما ظل الإنتاج عند سقف ٥٥٠ مليون وردة سنوياً منذ سنوات.وقال علي عالي الشيخ “لعكاظ”، إن التراجع في الإنتاج هذا العام كان لعدة أسباب؛ منها عدم الاهتمام، والأمطار الغزيرة التي هطلت قبل شهرين على المحافظة، ومع ذلك فالإقبال السياحي كبير في ظل تطوّر السياحة الزراعية بعد جائحة كورونا.من جانبه، أشار المزارع تركي القرشي، إلى أن موجة البرد سببت تراجعاً في إنتاج كميات الورد هذا العام والتراجع وصل لنحو ٥٠٪، لافتاً إلى أن منتجات الورد الطائفي تصل لنحو ٨٤ منتجاً على رأسها الدهن الطبيعي. فيما لفت المزارع عيضة الطويرقي، إلى أن الطائف مدينة الورد والسياحة وموسم القطاف تبدأ من مارس إلى منتصف أبريل.وأوضح مدير فرع البيئة والمياه والزراعة بالطائف هاني القاضي، خلال مؤتمر صحفي على هامش انطلاقة الملتقى العالمي للورد، أن إنتاج الطائف السنوي يقارب ٥٥٠ مليون وردة، والمستهدف هو الوصول لإنتاج ملياري وردة في ٢٠٣٠. وأضاف أنه لتحقيق المستهدف تم وضع دراسة الآليات والخطط للزيادة الرأسية والأفقية لزراعة الورد، ومنها إعادة برنامج تأهيل المدرجات الزراعية والاستفادة من مياه الأمطار.