وصل إلى مطار دمشق الدولي بالجمهورية العربية السورية، أمس، الوفد الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمؤلف من 24 متطوعاً من مختلف التخصصات الطبية، والذي سينفذ المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح والقسطرة القلبية للكبار في مدينة دمشق، بالتعاون مع جمعية البلسم للتدريب والتطوير الصحي، ضمن برنامج أمل السعودي التطوعي.ويأتي ذلك امتداداً للمشاريع الطبية التطوعية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود في الدول ذات الاحتياج.