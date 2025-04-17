أكَّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أن قادة دول مجلس التعاون، يولون اهتماماً بالغاً بالشباب، إدراكاً بأهمية دورهم في مسيرة التنمية، وبناء المجتمعات الخليجية القادرة على مواكبة التحديات، وتعزيز هويتها، والإسهام الفاعل في صناعة مستقبل مشرق وآمن ومستدام، وفهم عماد الحاضر والمستقبل، وقادة التنمية المستدامة.جاء ذلك خلال احتفال الأمانة العامة لمجلس التعاون بيوم الشباب الخليجي، بمقرها في مدينة الرياض أمس. وأشار البديوي، إلى أن المناسبة تأتي لتكريم كوكبة من الشباب الخليجي المتميز، الذين أثبتوا عزيمتهم وإصرارهم، وإبداعهم، تحت شعار «شباب خليجي.. إبداع ريادة إنجاز».وأشار إلى أن الأمانة وبدعم من الدول الأعضاء أطلقت «مؤشر الشباب الخليجي»؛ ليكون أداة علمية دقيقة ترصد واقع الشباب، وتقيس تقدمهم، وتسلّط الضوء على مجالات التحسين الممكنة، موضحاً أن نسبة الفئة العمرية بلغت من 15 إلى 34 عاماً نحو 36% من إجمالي سكان دول المجلس، ونسبة مشاركة الشباب في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية تجاوزت 40% في بعض الدول، ونسبة المشاريع الريادية التي يقودها الشباب من الفئة العمرية 20 إلى 34 عاماً تجاوزت في بعض دول المجلس 40% من إجمالي المشاريع الناشئة، وهو مؤشر يدل على روح المبادرة والمسؤولية، كما رصد المؤشر تنامياً في استخدام المنصات الرقمية والتقنية في ريادة الأعمال، مما يستدعي دعماً أكبر للتقنيات الحديثة ومسرعات الأعمال في الخطط الوطنية، معلناً عزم الأمانة العامة لمجلس التعاون تبنّي مقترح إنشاء «مجلس الشباب الخليجي» في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برؤية طموحة لتمكين الشباب الخليجي ليكونوا شركاء فاعلين في الإسهام برسم السياسات المستقبلية وتعزيز التكامل الخليجي.