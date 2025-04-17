بحث وزير الصحة فهد الجلاجل، والوزير المفوض المكلف بالتجارة الخارجية في الجمهورية الفرنسية لوران سان مارتن، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار الصحي، والابتكار، والصحة الرقمية، وذلك خلال زيارة الوزير الجلاجل أمس، للعاصمة الفرنسية باريس. وجرى خلال اللقاء أيضاً مناقشة فرص التعاون في سلاسل الإمداد العالمية.وفي ختام اللقاء، شهد الوزيران مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الصحة القابضة ممثلة بالرئيس التنفيذي للمالية عبدالعزيز الملحم و«فرانس بايوتك» الفرنسية ممثلة بالرئيس التنفيذي السيد فريدريك جيرارد، في مجال التكنولوجيا الصحية ودعم نمو الشركات الناشئة.وعقد وزير الصحة عدداً من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى الجمهورية الفرنسية.وأجرى لقاءً رفيع المستوى في قصر الإليزيه مع مستشارة الرئيس الفرنسي آن كلير ليجندري، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة بين المملكة وفرنسا في المجالات الصحية، وتوسيع نطاق التعاون الإستراتيجي، خصوصاً في ما يتصل بتطوير النظم الصحية، ودفع الابتكار الطبي، وتبادل الخبرات بين الجانبين.وعقد اجتماعاً ثنائياً مع وزيرة الدولة المكلفة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي كلارا شاباز، وجرى خلاله مناقشة آفاق التعاون المشترك في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في القطاع الصحي، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.والتقى الوزير الجلاجل عدداً من الطلاب السعوديين المبتعثين في باريس، مشيداً بتميّزهم الأكاديمي، ودورهم الفاعل في تمثيل المملكة في المحافل العلمية الدولية، مؤكداً أهمية مساهماتهم في دعم مستقبل القطاع الصحي من خلال المعرفة والابتكار.حضر اللقاءات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية فهد معيوف الرويلي، ومساعد وزير الصحة عبدالرحمن العيبان، وعدد من القيادات من وزارة الصحة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة الصحة العامة، ومستشفى صحة الافتراضي واللجنة الوزارية للصحة في كل السياسات وشركة الصحة القابضة وعدد من المسؤولين.