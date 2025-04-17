فيما تواصل آلة الحرب الإسرائيلية التقتيل والإبادة الجماعية في قطاع غزة، يبدو حتى الآن أن فرص التوصل إلى صفقة جديدة توقف الدمار والخراب ونزيف الدماء «ضئيلة»، على خلفية مواقف مفاوضي الاحتلال وحركة حماس.ورغم أنه ينتظر أن ترد الفصائل الفلسطينية على المقترح الإسرائيلي الجديد الخاص بوقف إطلاق النار خلال الساعات القادمة، فإن جيش الاحتلال يستمر في التوغل واحتلال مناطق عدة في القطاع المنكوب، وهو ما يشي بأن إسرائيل تخطط للبقاء طويلاً في هذه المناطق؛ بحسب ما كشف وزير دفاعها، مهدداً بأنها ستبقى إلى الأبد، حسب تعبيره.ما يحدث في غزة من مجازر وتدمير، تجاوز كل الحدود في الدفاع عن النفس؛ بحسب اعتراف الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، التي أكدت أن التضحيات البشرية هائلة.ومن هنا، ينبغي على إسرائيل أن تدرك أن أمنها لا يمكن ضمانه دون احترام حقوق الفلسطينيين، خصوصاً الإقرار بحل الدولتين؛ لأن ارتفاع معدلات الضحايا وتدمير كل شبر في غزة لن يضمن الأمن ولا الاستقرار، بل إنه يأخذ المنطقة برمتها إلى حافة الخطر.وعلى المجتمع الدولي اليوم قبل الغد، أن يسارع إلى وقف نزيف الدم في غزة، وإيجاد مسار حقيقي لتنفيذ حل الدولتين.