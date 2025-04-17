في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل المملكة العربية السعودية، في دعم الابتكار الزراعي وتنمية قطاع النخيل والتمور، فاز أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وذلك تقديرًا لجهوده الريادية والمتميزة في النهوض بالقطاع الزراعي، ودعمه المتواصل للمزارعين وبرامج التنمية الزراعية المستدامة.ويأتي هذا الفوز تتويجًا لمسيرته الحافلة بالعمل الدؤوب، وسلسلة من البرامج النوعية والمبادرات الرائدة التي أطلقها خلال السنوات الماضية، والتي كان لها أثر بالغ في إحداث نقلة نوعية على مستوى الإنتاج والتسويق الزراعي، لا سيما في قطاع التمور، أحد أبرز المكونات الزراعية والاقتصادية للمملكة.وتميزت المبادرات بتكاملها بين الجانب التنموي والاجتماعي، حيث عمل على تمكين المزارعين، وتحفيز الجمعيات التعاونية، وفتح قنوات تسويقية جديدة، وتطوير مهرجانات التمور بما يتناسب مع الهوية الثقافية والاقتصادية للمنطقة، إضافة إلى دعمه للابتكار في طرق الزراعة والمعالجة والتصنيع الغذائي.