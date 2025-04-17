تساءل عضو مجلس الشورى اللواء طيار ركن علي محمد يحيى العسيري، عن سبب عدم تفعيل مميزات ذوي الإعاقة في جميع المناطق، وقال في تعليقه على مناقشة تقرير هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة؛ الذي ناقشه مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله محمد إبراهيم آل الشيخ، والتي عقدت (الثلاثاء)، هناك أنظمة وتعليمات للرعاية؛ إما أن الجهات المعنيّة لا تعلم عنها، أو لا تقوم بتطبيقها، ودعا العسيري في حديثه لـ«عكاظ»، إلى نشر الوعي بحقوقهم والتعامل معهم باحترافية، ومراقبة تطبيق كافة الإجراءات من خلال مركز موحد، أو عبر تطبيق يرصد وينقل الشكاوى إلكترونيا وبطريقة سريعة وفاعلة، وطالب بتفعيل تأمين طبي خاص لذوي الاحتياجات الخاصة كون التأمين الطبي الحالي ضعيفا ولا يغطي احتياجاتهم ولا يقبل إلا في بعض المراكز الصغيرة دون المستشفيات الكبيرة، مؤكداً أنهم الأحق بتأمين طبي شامل دون تحميل الأسر أعباء العلاج، ودعا لدعم وزيادة البرامج التفاعلية لهم وإنشاء مراكز تدريب حرفيّة وتعليمية ومجتمعية لتنمية قدراتهم وتسريع اندماجهم مع المجتمع وملء وقت فراغهم.