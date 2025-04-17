نظَّم المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الباحة أمس الأول، في قاعة الأمير حسام للمعارض والمؤتمرات، لقاءً لاستعراض نتائج مؤشرات المرصد الحضري بمنطقة الباحة، حضره عدد من المحافظين، ومسؤولي الجهات الحكوميّة من القطاعات المدنيّة والعسكريّة.وشاهد المشاركون، عرضاً تحليلياً لأبرز المؤشرات الحضريّة، التي تضمُّ أكثر من 500 مؤشر حضري رئيس، و1,300 مؤشر فرعي، تغطي 17 قطاعًا تنمويًّا بالمنطقة، وتمثل أداة إستراتيجية متقدِّمة لرصد الواقع التنموي، وقياس جودة الخدمات، وتحديد الفجوات، وتحليل التحديات على مستوى المنطقة. وتعد المؤشرات قاعدة معرفية موثوقة، تدعم صناع القرار في دفع عجلة التنمية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز الخدمات وجودة الحياة للمجتمع المحلي.وأوضح الرئيس التنفيذي للمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الباحة المهندس عبدالعزيز النعيم، أن المؤشرات الحضرية تُمثّل خارطة طريق دقيقة، تسهم في توجيه الاستثمارات الذكية، وتحدد الأولويات، وتحقق أعلى مستهدفات الأثر التنموي الممكن، مؤكدًا أن الشراكة الفاعلة مع شركاء التنمية في المنطقة وخارجها من أبرز عوامل النجاح في تحقيق هذه النتائج.