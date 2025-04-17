​​نيابةً عن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، رعى نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، أمس، حفل تخريج الدفعة الـ22 من طلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي، بمقر الكلية في محافظة الطائف.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الكلية، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وقائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، وقائد كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي اللواء الركن محمد بن علي البلوي.

وفور وصول نائب وزير الدفاع، عُزف السلام الملكي، ثم بُدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

بعد ذلك، ألقى قائد كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي كلمة رحّب فيها بنائب وزير الدفاع، معرباً عن شكره وتقديره له على رعايته وتشريفه حفل تخريج الدفعة الـ22 من طلبة الكلية، مشيراً إلى أن من بين الخريجين عدداً من الأشقاء من مملكة البحرين، والجمهورية اليمنية، وجمهورية السودان، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وجمهورية جيبوتي.

إثر ذلك، جرى العرض العسكري، وسُلِّمت راية الكلية، وأدى الخريجون القسم، ثم أُعلنت النتائج، وتفضل نائب وزير الدفاع بتكريم الطلبة المتفوقين، ثم تسلم هدية تذكارية من قائد الكلية بهذه المناسبة.

واختُتم الحفل بعزف السلام الملكي، ثم التُقطت الصور التذكارية لنائب وزير الدفاع مع الخريجين.

حضر الحفل مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، وعدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين إلى جانب أولياء أمور الطلبة الخريجين.