أقامت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم، ورشة عمل القيادات الميدانية للجهات الحكومية المشاركة في موسم حج هذا العام، بحضور المدير العام للدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، بمقر المديرية في مدينة الرياض.

وتناولت ورشة العمل شرحاً تفصيليّاً للخطة العامة للطوارئ بالحج، وآلية تنفيذ الخطة من خلال مركز عمليات الطوارئ بالحج، وتنفيذ التمارين والسيناريوهات وفق الافتراضات المتوقعة، ودور معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى في كل ما يحقق رفع مستوى الجاهزية لموسم حج هذا العام، واستعراض الجهود الميدانية لخدمة وسلامة ضيوف الرحمن.