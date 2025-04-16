التقى نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بمكتبه في الإمارة مدير عام فرع وزارة الصحة بالمنطقة الدكتور عواجي بن قاسم النعمي وعدداً من منسوبي الفرع.

واطّلع خلال اللقاء على التقرير الختامي لمبادرة «مدرك» للتوعية بأضرار ومخاطر المخدرات، التي تُعد إحدى المبادرات النوعية التي ينفذها فرع الوزارة بهدف تعزيز مستوى الوعي لدى المجتمع.

واستمع إلى شرح حول التقرير الذي تضمن نتائج المرحلة الثالثة من المبادرة التي نُفذت خلال شهر رمضان المبارك عبر بطولة رياضية لكرة القدم، ودُمجت خلالها التوعية بالأنشطة الرياضية والشبابية، في تجربة ميدانية مبتكرة لرفع مستوى الوعي بخطورة المخدرات والوقاية منها.

وثمّن نائب أمير المنطقة الجهود المتميزة التي بُذلت لإنجاح المبادرة من قبل وزارة الصحة ممثلها بفرعها بالمنطقة لتطوير أساليب التوعية المجتمعية، مؤكداً أهمية استمرار مثل هذه المبادرات الميدانية التي تواكب تطلعات الدولة وتدعم بناء مجتمع واعٍ وسليم.