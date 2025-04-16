أوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمرة بوزارة الحج والعمرة الدكتور عبدالرحمن شمس، لـ«عكاظ»، توقيع أكثر من 4000 اتفاقية بين شركات سعودية وعالمية، مؤكدا أنها تمثل خطوة نوعية تُحدث نقلة في منظومة خدمات وإثراء تجربة المعتمرين والزوار.

وبين أن «مبادرة العمرة المباشرة»، أحد أبرز مخرجات منتدى العمرة والزيارة لهذا العام، تهدف إلى تمكين المعتمر من تصميم تجربته بنفسه من خلال الوصول المباشر إلى الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة دون الحاجة لوسطاء، بما يعزز الشفافية وجودة الخدمات.

وأوضح أن المنتدى أصبح محطة رئيسية لتبادل الممارسات العالمية في الضيافة والخدمات، تحت شعار: «إثراء تجربة كل خطوة من تجربة المعتمر والزائر للمدينة المنورة».

وأشار إلى أن المملكة تمتلك اليوم ممكنات متقدمة لتحقيق هذا الهدف، بدءا من البنية التحتية وجاهزية الوجهات الإثرائية، إلى التحول الرقمي الذي يشهده قطاع الحج والعمرة، إذ أصبحت منصة «نسك» مركزا موحدا يربط بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، ويخدم المستفيدين من داخل المملكة وخارجها.