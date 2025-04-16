في اليوم العالمي للفن، تتجه أنظار العالم نحو صروح الإبداع في المملكة وتحديدًا في منطقة حائل، إذ يحتفل الفن بلغة مختلفة، منقوشة على الصخر، محفورة على جدران الزمن، تنطق بالحضارة من دون حبر ولا لون.في جبة شمال حائل والشويمس جنوب حائل، تقف الفنون الصخرية شاهدة على آلاف السنين من الإبداع الإنساني العفوي، والفكر الفني الفطري الذي عاشه الإنسان الأول على أرض حائل. هذه النقوش، التي سجّلتها منظمة اليونسكو ضمن قائمة التراث العالمي، تُعد من أقدم وأغنى أشكال التعبير الفني في شبه الجزيرة العربية، وتُجسد مشاهد الحياة اليومية، الصيد، الطقوس، العلاقات الاجتماعية، بل وحتى البُعد الروحي للإنسان القديم.إنها لوحات فنية طبيعية، منحوتة بأدوات بدائية، لكنها تحمل دقة وعمقًا بصريًّا يثيران الإعجاب والدهشة، وتحاكي الأسلوب البصري المعاصر بما فيه من رمزية وتجريد، وهو ما يجعلها ليست فقط تراثًا، بل مصدر إلهام حي للفنانين والباحثين والمصممين في العصر الحديث.وتُعد جبة والشويمس من أهم الوجهات الثقافية في المملكة، لما تضمه من كنوز فنية نادرة تربط بين جمال المكان، وقيمة الإنسان، وعمق الزمان، مما يجعلها مرآة حقيقية لهوية حائل الثقافية، وعنوانًا بارزًا لثراء المملكة الفني والتراثي.