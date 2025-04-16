سجلت البيانات الأولية لأعداد ونسب التراخيص التي تم إصدارها خلال العام 2024 في وزارة السياحة، نموا بنسبة 333% مقارنةً بعام 2023 في أعداد التراخيص في مرافق الضيافة السياحية الخاصة، حيث بلغ عددها 8357 ترخيصًا مقارنةً بعدد 1929 ترخيصًا في عام 2023.

وبحسب نظام السياحة، فإن تعريف مرفق الضيافة السياحي الخاص يشمل كل وحدة عقارية مؤثثة ومستقلة ومملوكة لفرد ومرخصة من وزارة السياحة، وتوفر خدمة المبيت بشكل يومي للسائح مقابل أجر.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة السياحة محمد الرساسمة إلى أن النمو المتزايد في أعداد التراخيص الصادرة لمرافق الضيافة السياحية الخاصة، يأتي تأكيدًا لحرص الوزارة على تمكين المستثمرين الأفراد في قطاع الضيافة من الحصول على ترخيص الوزارة اللازم للتشغيل، في إطار حرص الوزارة على ضمان الارتقاء بالخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار حملة «ضيوفنا أولوية»؛ التي تهدف إلى تعزيز التزام مرافق الضيافة بمعايير التراخيص والتصنيف، وضمان امتثالها للاشتراطات والمتطلبات التي حددها نظام السياحة ولوائحه.