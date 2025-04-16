ضباء: ضبط رجلين وامرأتين لممارستهم الدعارة أخبار الأربعاء 16 أبريل 2025 11:36 «عكاظ» (تبوك) تابعوا عكاظ على -A +A «عكاظ» (تبوك) ضبطت شرطة منطقة تبوك بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص (4) وافدين (رجلان وامرأتان) لممارستهم الدعارة في شقة سكنية بمحافظة ضباء، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.أخبار ذات صلة السعودية: ندعم الأردن في إجراءاتها لإحباط مخططات إثارة الفوضىمَن هو الرجل الذي أبكى الحجر في حائل؟ ضباء ضبط رجلين وامرأتين لممارستهم الدعارة