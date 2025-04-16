وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إلى دولة الكويت الشقيقة، أمس؛ للمشاركة في الاجتماع الثالث للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى.وكان في استقباله لدى وصوله مطار الكويت الدولي، نائب وزير الخارجية بدولة الكويت السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح.ومن المقرر أن يبحث الاجتماع سبل تعزيز العلاقات المتطورة بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى في العديد من المجالات، إضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق المتعدد الأطراف في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.