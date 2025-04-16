التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد سعيد آل جابر في الرياض، أمس، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جابرييل مونويرافينيالس.وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأزمة اليمنية والبحر الأحمر، والتحديات الإنسانية والإغاثية في اليمن، إضافة إلى بحث سبل استمرار الدعم المشترك الرامي إلى التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.