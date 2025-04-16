السفير آل جابر يلتقي سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن. (واس)
السفير آل جابر يلتقي سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن. (واس)
-A +A
«عكاظ» (الرياض) okaz_online@
التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد سعيد آل جابر في الرياض، أمس، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جابرييل مونويرافينيالس.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأزمة اليمنية والبحر الأحمر، والتحديات الإنسانية والإغاثية في اليمن، إضافة إلى بحث سبل استمرار الدعم المشترك الرامي إلى التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

أخبار ذات صلة
 
وزير الخارجية يشارك في الحوار الإستراتيجي بين الخليج وآسيا الوسطى
وزير الخارجية يشارك في الحوار الإستراتيجي بين الخليج وآسيا الوسطى
استقبال تصاريح دخول مكة إلكترونياً للمقيمين العاملين بموسم الحج
استقبال تصاريح دخول مكة إلكترونياً للمقيمين العاملين بموسم الحج