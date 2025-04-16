في حوار خاص مع «عكاظ»، فتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا سامي السدحان، نوافذ الرؤية على مسارات الشراكة السعودية - الكورية التي تمتد لأكثر من ستة عقود. وتحدث عن ملامح العلاقة المميزة، التي تعززت بشكل غير مسبوق في ظل رؤية 2030، وما رافقها من اتفاقيات استراتيجية ومشاريع واعدة. كما تناول السفير في الحوار فرص الاستثمار المتبادلة، وواقع التعاون الأكاديمي والثقافي، ودور السفارة في دعم الطلاب السعوديين في كوريا..عام مميز مليء بالأحداث• العلاقات السعودية - الكورية تمتد لأكثر من 60عاماً، في رأيكم ما الذي يميّز العلاقة عن غيرها؟ وما تقييمكم لمستواها الحالي؟•• العلاقات الثنائية بين البلدين هي شراكة استراتيجية حقيقية، يولي فيها قادة البلدين اهتماماً خاصاً وحرصاً كبيراً لتعزيزها، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع، بما يخدم مصالح البلدين، بتطوير مسارات العلاقات الاقتصادية، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين والاستثمارات المشتركة، ويأتي حرص القيادة في البلدين لتعزيز العلاقات من خلال الزيارات المتبادلة على المستويات كافة؛ ومنها الزيارة التاريخية التي قام بها ولي العهد لجمهورية كوريا في نوفمبر من عام 2022م، التي ساهمت في تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، ونتج عنها توقيع أكثر من 26 اتفاقية، بقيمة 30 مليار دولار، في مجالات اقتصادية وتنموية وثقافية واستثمارية وغيرها.وشهد 2023م، الكثير من التحولات الإيجابية في مسار علاقات الصداقة بين المملكة وكوريا الجنوبية، وكان عاماً مميزاً ومليئاً بالأحداث والزيارات والاتفاقيات، التي تمت بين البلدين، دفعت بشكل متسارع عجلة العلاقات المميزة.ولا شك أن زيارة رئيس جمهورية كوريا الجنوبية يون سيوك-يول، إلى المملكة في أكتوبر 2023م، شهدت نجاحاً كبيراً، وساهمت في تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، وتم خلالها إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى العديد من الزيارات الأخرى للوزراء والوكلاء وغيرهم من الجانبين، التي جاء جزء منها للتنفيذ، والعمل على عكس ما توصلت إليها القيادة في البلدين على أرض الواقع.استعراض الفرص الواعدة• حين قدمتم أوراق اعتمادكم سفيراً لخادم الحرمين الشريفين في جمهورية كوريا، ما الملف الأهم الذي عملتم عليه؟ ولماذا؟•• العلاقات المميزة التي تربط المملكة بكوريا، وإيمان جمهورية كوريا بدور المملكة الإقليمي والدولي الفعال في المستويات كافة، والثقل التي تمثله بلادي على المستوى القاري والدولي، وإيمان الرياض كذلك بدور سيول المؤثر، جميع هذه الدلالات والمؤشرات تؤكد أن الملفات بين البلدين كافة، كانت وما زالت، محل عناية واهتمام بالغ.• ما أبرز الفرص الاستثمارية، التي يمكن أن يستفيد منها رجال الأعمال السعوديون في كوريا والعكس؟•• المملكة تعتبر جمهورية كوريا شريكاً اقتصاديّاً مهمّاً، وتعتبر كوريا المملكة من أهم وأبرز الشركاء الاقتصاديين لها في العالم أيضاً، وهذا ما انعكس على القطاع الخاص، الذي يشهد اقبالاً من رجال الأعمال، على الفرص الاستثمارية في البلدين، ولعل الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير التجارة إلى جمهورية كوريا في يوليو 2024م، ومشاركة الوفد المرافق من رجال الأعمال في المملكة، في ملتقى الأعمال السعودي الكوري، واستعراض فرص التعاون وتبادل الخبرات، في القطاعات ذات الأولوية للبلدين، ساهمت في استفادة شركات ومؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال، لاستعراض الفرص الواعدة والمتاحة في المملكة وكوريا.التقنية والمدن الذكية.. مشاريع المستقبل• كيف ترى نتائج وآثار رؤية المملكة 2030 في توجيه مسار العلاقات الاقتصادية مع كوريا؟ وهل هناك مجالات معينة ستشهد نمواً «استراتيجياً» في المستقبل؟•• كوريا، كما أشرت سابقاً، تعتبر شريكاً استراتيجيّاً للمملكة في رؤية 2030 بموجب مذكرة التعاون «الرؤية السعودية الكورية 2030»، التي وقعت في أكتوبر من 2017م، ويعد ذلك دليلاً واضحاً على أن السعودية تعتبر سيئول شريكاً اقتصاديّاً مهمّاً لها، لتحقيق رؤيتها، ونتح عن ذلك فيما بعد مذكرة تعاون لتشكيل لجنة من ممثلي الجهات الحكومية والهيئات المعنية في البلدين باسم «لجنة الرؤية السعودية الكورية 2030»، وفي الحقيقة هذه الرؤية المشتركة في جوهرها تركز على تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تقوية الروابط التجارية بين القطاع الخاص في المملكة وجمهورية كوريا، وتعتبر التقنية الحديثة والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، من أبرز المجالات التي ستشهد نمواً ملحوظاً في المستقبل.إرث ثقافي مشترك• في رأيك، كيف ستسهم التبادلات الثقافية السعودية - الكورية في تعزيز التفاهم والتواصل بين الشعبين؟•• يرتبط البلدان الصديقان بإرثٍ ثقافي كبير يتشابه ويتقاطع فيما بينهما، في بعض التقاليد والبعد الثقافي للبلدين، باعتبار المملكة تمتلك حضارة وإرثاً ثقافيّاً مزيجاً بين الحضارة الإسلامية والحضارة السعودية، كما أنها تحتوي على أماكن تراثية وسياحية تعود إلى آلاف السنين، وترى المملكة أن كوريا تمتلك أحد أهم العناصر الثقافية، التي من شأنها تكوين بيئة ثقافية، وسيكون من المثير للإعجاب أن نعمل على مبادرات ثقافية مشتركة بين البلدين، تمزج ثقافتي وحضارتي البلدين، وكلنا ثقة بأن مثل هذا التعاون سيحقق الأهداف المنشودة، لتعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين.150طالباً في أعرق الجامعات• هل هناك أي اتفاقات حديثة أو مشاريع مشتركة لتعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات السعودية والكورية؟•• التعاون الأكاديمي بين المملكة وجمهورية كوريا يُعد من أنشط مجالات التعاون بين البلدين، فهناك العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم والبرامج الأكاديمية بين جهات حكومية وخاصة في المملكة مع نظيراتها في كوريا، فبالإضافة إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي؛ الذي يستفيد منه أكثر من 150 طالباً في أبرز وأعرق الجامعات الكورية، وبرنامج تدريب الأطباء السعوديين في المستشفيات الكورية، فقد قام وزير التعليم بزيارتين خلال 2024م إلى كوريا، نتج خلالها توقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم عدة؛ لتعزيز التعاون في مجال التدريب الصحي، والأبحاث العلمية الطبية المشتركة بين المستشفيات الجامعية السعودية والكورية، وتدريب الشباب السعودي في كبرى الشركات الكورية، مثل هيونداي وسامسونج، إضافة إلى برامج التعاون بين البلدين في مجالات التعليم العالي، والجامعات والبرامج الأكاديمية.33 مليار دولار حجم التبادل التجاري• ما تقييمكم لمستوى التبادل التجاري الحالي بين المملكة وجمهورية كوريا؟ وما أبرز القطاعات التي تشهد تعاوناً متزايداً؟•• تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تطوراً إيجابياً متسارعاً، فضلاً عن اتصافها بالثبات والاستقرار والنمو المستمر، فتُعد المملكة الشريك الاقتصادي والتجاري الأبرز لجمهورية كوريا في منطقة الشرق الأوسط، والمرتبة الخامسة عالمياً، والمصدر الأول للنفط الخام لرابع اقتصاد في آسيا؛ إذ تستثمر أبرز الشركات السعودية في جمهورية كوريا برأس مال يفوق 6.5 مليار دولار في قطاع الطاقة والبتروكيماويات، كما أن جمهورية كوريا ثالث شريك اقتصادي للمملكة في آسيا والخامس عالمياً، وشهد حجم التبادل التجاري ارتفاعاً ملحوظاً في 2023م، ليبلغ حوالى 33 مليار دولار، كما ستساهم الاتفاقات ومذكرات التفاهم، التي أبرمها البلدان خلال الزيارتين اللتين أشرت إليهما مسبقاً، في تعزيز حجم التبادل التجاري بينهما، ويعتبر قطاع الطاقة والتقنية الحديثة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وتقنية السيارات والتكنولوجيا وغيرها، من أبرز القطاعات التي تشهد نمواً مستمراً.ملتقى الأجيال ومهرجانات القهوة• كيف يمكن لكم في السفارة دعم الأنشطة الثقافية السعودية في كوريا كالفعاليات والمعارض التي تعكس الهوية والتراث السعودي؟•• تشهد كوريا سلسلة من الفعاليات والمناسبات الثقافية، التي تنظمها المؤسسات الحكومية والخاصة على طوال العام، واستضافت العديد من التظاهرات الثقافية العالمية، وتقوم السفارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في المملكة، بالمشاركة وتنظيم الفعاليات والمناسبات التي تعكس الهوية والتراث السعودي، من خلال تعريف المجتمع الكوري بالقيم السعودية والتراث الأصيل، والنهضة التي تشهدها المملكة على المستويات كافة، وشهدت السنوات الأخيرة حراكاً ثقافياً للمملكة في جمهورية كوريا، من خلال المشاركة في الفعاليات الكبرى التي تنظمها كوريا مثل معرض سيئول الدولي للكتاب، وملتقى الأجيال ومهرجانات القهوة والمطبخ، وملتقى الصداقة وغيرها، وتنظيم وزارة الثقافة والجهات ذات العلاقة بالتعاون مع السفارة لعدد من الأيام الثقافية السعودية والمناسبات والفعاليات الثقافية في كوريا.شركات كورية تستقطبالخريجين السعوديين• هناك العديد من الطلبة السعوديين الدارسين في الجامعات الكورية، كيف ترون فرص التحاقهم بالشركات الكورية بعد التخرج؟•• تحرص أعرق وأبرز الشركات الكورية على استقطاب الطلاب السعوديين المميزين للعمل في الشركات ومؤسسات القطاع الخاص في جمهورية كوريا، وهناك نماذج مشرفة للشباب والشابات السعوديين، الذي أثبتوا جدارتهم وتميزهم في العمل؛ الذي سيساهم مستقبلاً في تنمية القوى العاملة الوطنية؛ ليكونوا شركاء في تحقيق رؤية ومستهدفات المملكة في المستقبل.• هل هناك برامج تدريبية اعتمدتها السفارة لتسهيل اندماج الطلبة السعوديين، سواء في المجتمع أو سوق العمل الكورية؟•• هناك العديد من البرامج، التي تعمل السفارة عليها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المملكة مع عدد من الكليات والمنظمات داخل كوريا، لتسهيل اندماج الطلبة والكوادر السعودية فيها، وقد سبق لعدد من الطلبة في المملكة الالتحاق بعدد من البرامج التدريبية والتطبيقية، التي تقيمها أبرز الجهات والمؤسسات التعلمية الكورية في تخصصات عدة، مثل برامج الطب والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والاستشارات والتشييد والتعليم العام والعالي، التي تساهم في تأهيل الكوادر الوطنية وتزويدها بالمهارات، والقدرات المعرفية والمهنية المطلوبة.• كلمة أخيرة توجهها من خلال «عكاظ»..•• أود أن أشكركم على تواجدكم وزيارتكم لنا في السفارة السعودية، وإتاحة هذه الفرصة،وإجراء هذا الحوار المثمر؛ الذي يعكس المهنية العالية والدور الإعلامي الرائد، الذي يميز الإعلام السعودي.