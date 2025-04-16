شهدت محافظات المنطقة الشرقية، صباح أمس (الثلاثاء)، رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار، ورفع المركز الوطني للأرصاد درجة الإنذار الأحمر، وهي أقصى درجات الحذر؛ نظراً للتأثيرات الجوية الشديدة على جميع محافظات المنطقة من (الإثنين) حتى صباح أمس (الثلاثاء)، وأكد المركز أن التأثيرات المصاحبة للحالة رياح نشطة، مع انعدام في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل.وأشار المركز إلى دخول مدينة الدمام ومحافظات الخبر والقطيف ورأس تنورة والجبيل للإنذار البرتقالي بحالة أتربة مثارة، مع تأثيرات مصاحبة مع رياح نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم، وحدّث المركز الوطني للأرصاد الحالة في 1:10 مساء أمس (الثلاثاء)، بخفض درجة الإنذار إلى اللون الأصفر لمدينة الدمام ومحافظات الخبر والقطيف ورأس تنورة والجبيل، مع تأثيرات مصاحبة عبارة عن رياح نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم.وتابعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، سير العملية التعليمية، ليوم أمس، عبر منصة مدرستي بعد تعليق الدراسة ليوم واحد؛ نتيجة موجة الغبار التي شهدتها المنطقة، وأشار المتحدث باسم الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور محمد الغامدي، إلى وقوف ومتابعة مدير عام تعليم المنطقة الدكتور سامي العتيبي مع باكورة صباح اليوم؛ للاطمئنان على سير اليوم الدراسي الذي تقرر تحويله عن بُعد؛ لسلامة الطلبة، ولفت إلى أن اليوم الدراسي يسير بشكل سلس عبر المنصات التعليمية المعتمدة بمدارس تعليم المنطقة، باعتبارها أحد الخيارات التي تضمن ديمومة التعليم والتعلم، وفقاً لما خطط له، كما نوه بدعوة مدير التعليم أبناءه الطلبة لأخذ الحيطة والحذر والبقاء في المنزل لتجنب موجة الغبار والحرص على ارتداء الكمامات.