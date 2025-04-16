أصدر مجلس الشورى، قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1445/‏‏‏1446هـ، طالب فيه وزارة التجارة، بتطوير آليات تسجيل الشركات غير الربحية، بما يتناسب مع طبيعتها التنموية، وتشجيع مؤسسيها؛ للاستفادة من المزايا الخاصة بها، ما يحقق مستهدفات الرؤية، برفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي. وأكد المجلس في قراره، بأن على الوزارة تطوير نماذج عمل جمعيات حماية المستهلك، وتوفير بيئة تنظيمية تمكنها من أداء دورها بفاعلية. ودعا المجلس في جلسته العادية الثالثة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله محمد إبراهيم آل الشيخ، الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، إلى بناء مصفوفة معايير دقيقة للتركيز على الاستثمارات الأكثر تأثيراً؛ لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتعزيز مكانة المملكة اقتصادياً وسياسياً.وأكد المجلس، أن على الهيئة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار العمل على إيجاد حلول؛ لتعزيز مواردها، وضمان استدامتها المالية؛ مما يمكنها من تحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية. وناقش المجلس، التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي 1445/‏‏‏1446هـ. وتساءل عضو المجلس أسامة الربيعة، عن إمكانية قيام المركز بإيجاد آلية لإلزام الشركات بإيداع قوائمها المالية في برنامج قوائم مع تفعيل الربط الآلي المباشر بين الخدمات التي تقع ضمن اختصاصات المركز السعودي للأعمال خصوصاً في ما يتعلق ببرنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية (قوائم) مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وناقش المجلس التقرير السنوي لجامعة بيشة للعام الجامعي 1444هـ، وأبدى أعضاء ملحوظات وآراء، إذ طالبت عضو المجلس الدكتورة نهاد العمير، بالعمل على تأسيس كراسي علمية فاعلة، وتفعيل منظومة الابتكار وبراءات الاختراع، بما يعزز من مكانة الجامعة، ويُسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، ويخدم تنمية المنطقة والمملكة على حدٍ سواء. وناقش التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1445/‏‏‏1446هـ.ووافق المجلس على مذكرات تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة اليابان بشأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية، وبين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة، ووزارة المناجم وتنمية المعادن في جمهورية زامبيا للتعاون في مجال الثروة المعدنية في قطاع التعدين، وبين وزارة الثقافة في المملكة، ووزارة السياحة والثقافة والفنون في جمهورية بنين ووزارة الشؤون الثقافية في الجمهورية التونسية للتعاون في المجال الثقافي.