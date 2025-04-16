بحث وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وسفير جمهورية السودان لدى المملكة دفع الله الحاج علي عثمان، وسفير اليابان لدى المملكة ياسوناري مورينو، كلاً على حدة، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال استقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود، لهما في مكتبه، بالوزارة، أمس.وحضر الاستقبال، مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد مهنا المهنا، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد سليمان العيسى.