شرعت شركات ومؤسسات حجاج الداخل على تجهيز مقارها في مشعري منى وعرفات؛ استعداداً للموسم.وشددت وزارة الحج على أهمية الالتزام بالضوابط والاشتراطات المحددة للمخيمات وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة والتقيد باشتراطات السلامة المبلغة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني والجهات المختصة.وحددت الوزارة، الجمعة القادم، موعداً لسداد الدفعة الثالثة والأخيرة والبالغة 40% من الرسوم المالية للباقات المخصصة لحجاج الداخل؛ والبالغ عددها أربع باقات رئيسية للمواطنين والمقيمين الذين اختاروا السداد الجزئي على ثلاث دفعات.وتضمنت الباقة الأولى مخيمات تم تطويرها في مشعر منى لتقدم خدمة راقية ذات مستوى مريح للحاج وبسكن مشترك وتبدأ أسعارها من 10366 ريالاً (غير شامل تكلفة برنامج النقل)، والباقة الثانية مخيمات الضيافة وبسكن مشترك وتبدأ أسعارها من 8092 ريالاً (غير شامل تكلفة برنامج النقل)، والباقة الثالثة الأبراج الستة وتتميز بموقعها قرب جسر الجمرات وبسكن مشترك وتبدأ أسعارها من 13150 ريالاً (غير شامل تكلفة برنامج النقل)، والباقة الرابعة، أبراج كدانة الوادي وهي أبراج حديثة مجهزة بمرافق متطورة وخدمات شخصية مع توفير وجبات وخيارات سكن مشتركة وتبدأ أسعارها من 12537 ريالاً (غير شامل تكلفة برنامج النقل).