تشارك القوات الجوية الملكية السعودية، في التمرين الجوي المختلط «علم الصحراء 10»؛ الذي يُنفَّذ الأسبوع القادم في مركز الحرب الجوية والدفاع الصاروخي بقاعدة الظفرة الجوية في دولة الإمارات العربية المتحدة.ووقف نائب قائد القوات الجوية اللواء الطيار الركن طلال الغامدي، على تحضيرات المجموعة المشاركة في التمرين، وجاهزية الأطقم والمنظومات، قبيل مغادرتها قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي.ويهدف التمرين الذي تشارك فيه القوات الجوية بمنظومة «F-15C» بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة، إلى تبادل الخبرات في مجالي التخطيط والتنفيذ، ورفع الجاهزية القتالية، وتعزيز العلاقات مع قوات الدول المشاركة في التمرين.