اتخذت وزارة الحج والعمرة تدابير صارمة وحازمة ضمن مساعيها لضمان حج آمن يضمن سلامة ضيوف الرحمن بما يمكّنهم من أداء الفريضة بطمأنينة وأمان. وتعمل كافة الجهات المعنية بشؤون الحج على منهج واضح هدفه الأول نجاح الموسم من يومه الأول حتى مغادرة الضيوف إلى بلدانهم سالمين غانمين، إذ سخّرت الدولة كافة إمكانياتها كي يؤدي ضيوف الرحمن فريضتهم دون عوائق. واستلهمت هذه الجهات التجارب الناجحة في الأعوام السابقة وتطبيقها في هذا الموسم. ومن أهم التدابير ما أعلنته الجهات المعنية بمنع دخول غير الحجاج وحملة التصاريح إلى المشاعر المقدسة وفرض عقوبات صارمة على المتسللين وحاملي تأشيرات العمرة والزيارة المخالفين. كما حذرت وزارة الداخلية الجميع من مخالفات ضوابط وإجراءات الحج وشروطه النظامية وكل ما يتعلق بها؛ منها حثها لكافة المعتمرين المغادرة إلى بلدانهم في التاسع والعشرين من أبريل القادم، مع تقديم تسهيلات لوجستية للمصرح لهم بالعمل في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، كما حثت الداخلية الجميع، مواطنين ومقيمين، على التعاون مع الجهات المختصة للإبلاغ عن أي مخالفات أو معيقات تقف أمام أداء ضيوف الرحمن فريضتهم بيسر وأمان واطمئنان.