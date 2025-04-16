داهمت موجة غبار كثيفة منطقة نجران أدت لانعدام مدى الرؤية الأفقية. وكان المركز الوطني للارصاد قد أصدر إنذاراً أحمر يفيد بتأثر المنطقة بالأتربة المثارة والعواصف الترابية.

من جهته أكد المتحدث باسم تعليم نجران تحويل الدراسة «عن بُعد» عبر ⁧‫منصة «مدرستي»‬⁩ اليوم (الأربعاء) بمدارس نجران وخباش وثار وحبونا وبدرالجنوب ويدمة، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

كما أكد المتحدث باسم جامعة نجران تعليق الدراسة الحضورية لطلبة الجامعة اليوم في مقر الجامعة الرئيسي وفروعها لتكون «عن بُعد» عبر منصة «بلاك بورد».

«التدريب التقني‬⁩» بنجران‬⁩ بدوره قرّر تعليق التدريب حضورياً اليوم في جميع المنشآت التدريبية بنجران وشرورة‬⁩ وحبونا‬ ويدمة‬ للفترة الصباحية ليكون «عن بُعد» عبر منصة «التدريب الإلكتروني».