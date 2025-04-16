أكد أمين منطقة المدينة المنورة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي في كلمته بمنتدي العمرة والزيارة ٢٠٢٥ الذي أُقيم في المدينة المنورة أن هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تكثف جهودها بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية لتفعيل المواقع التاريخية وإتاحتها لزوار المدينة المنورة وضيوف الرحمن، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل على تطوير أكثر من 100 موقع تاريخي في المدينة المنورة، مشيراً إلى أن 45 منها أصبحت جاهزة ومفعّلة أمام الزوار، ضمن خطة إستراتيجية تنفذها لجنة تطوير المواقع التاريخية التي تعقد اجتماعاتها أسبوعياً برئاسة وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، وتضم ممثلين من الجهات ذات العلاقة بالتنمية والتاريخ والسياحة.

وأشار إلى أن المواقع التاريخية تُعد من أعقد المشاريع التي يمكن العمل عليها نظراً لتداخل عوامل عدة، منها المحتوى الديني، والأهمية التاريخية، ومتطلبات الترميم، وضمان الوصول، والاستدامة. وأضاف أن المدينة المنورة تسعى لتطوير هذه المواقع بما يحقق التوازن بين الحفظ التاريخي والسياحي والثقافي.

وأشار إلى أن مبادرة «المسار التاريخي» داخل المدينة المنورة من أبرز المبادرات، وتعمل على ربطها عبر سياقات تاريخية وقصص من السيرة النبوية، مثل مبادرة الخندق التي تضم أكثر من 17 موقعاً تاريخي. وتتنوع المواقع بين المساجد، والآبار، والقصور، والقلاع، ويتم ربطها إما بحسب القصة أو القرب الجغرافي، ما يسهل عملية زيارتها واستيعاب الرواية الكاملة للمكان، وتمتد مبادرة المسار لمسافة تتجاوز 70 كيلومتراً داخل المدينة المنورة، ويتم تطويره ليتكامل مع شبكة الطرق، والأرصفة، والبنية التحتية، بما يتيح الوصول إليه مشياً، أو باستخدام وسائل النقل الخفيفة كالدراجات، أو عبر الحافلات والسيارات، في تجربة متكاملة للزائر.

وبين أن الهيئة تعمل لتطوير «مسار بدر» الذي يربط المدينة المنورة بموقع غزوة بدر، ويمر بعدد من المواقع التاريخية المهمة، بهدف إتاحتها لهواة رياضة المشي الطويل (الهايكنغ) والمهتمين بالتاريخ النبوي.

كما تعمل الهيئة بالشراكة مع برنامج ضيوف الرحمن، وبرنامج جودة الحياة، والهيئة العامة للترفيه، على تنفيذ مشروع «على خطاه»، الذي يهدف إلى تطوير مسار الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. ويهدف هذا المسار إلى إبراز قصة الهجرة النبوية وربطها بمواقع تاريخية مهمة، بما يعزز من القيمة الروحية والثقافية للمكان.

واختتم كلمته بأن كل هذه المشاريع تصب في تحقيق إثراء تجربة الزائر، وإبراز الرواية الإسلامية للمواقع التاريخية بشكل دقيق وجاذب، بما يعزز من مكانة المدينة المنورة كمركز عالمي للروحانية والتراث الإسلامي، ويحقق أحد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن المواقع التاريخية في المدينة المنورة من أهم المزايا التنافسية التي تميزها عن غيرها من المدن، لما تحمله من قيمة روحية وتاريخية مرتبطة بالسيرة النبوية.