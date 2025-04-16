عقد وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، عدداً من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى في العاصمة الفرنسية باريس، على هامش زيارته الرسمية إلى الجمهورية الفرنسية.

وأجرى لقاء رفيع المستوى في قصر الإليزيه مع مستشارة الرئيس الفرنسي آن كلير ليجندري، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة بين المملكة وفرنسا في المجالات الصحية، وتوسيع نطاق التعاون الإستراتيجي، خصوصاً في ما يتصل بتطوير النظم الصحية، ودفع الابتكار الطبي، وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وعقد الجلاجل اجتماعاً ثنائياً مع وزيرة الدولة المكلفة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي مارينا فيرارا، وجرى خلاله مناقشة آفاق التعاون المشترك في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في القطاع الصحي، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

والتقى بعدد من الطلاب السعوديين المبتعثين في باريس، مشيداً بتميّزهم الأكاديمي، ودورهم الفاعل في تمثيل المملكة في المحافل العلمية الدولية، مؤكداً أهمية مساهماتهم في دعم مستقبل القطاع الصحي من خلال المعرفة والابتكار.

حضر اللقاءات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية فهد بن معيوف الرويلي، ومساعد وزير الصحة عبدالرحمن العيبان، وعدد من القيادات الصحية من وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة الصحة العامة، ومستشفى «صحة» الافتراضي واللجنة الوزارية للصحة في كل السياسات وشركة الصحة القابضة وعدد من المسؤولين.