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«عكاظ» (الرياض)

بناءً على توجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أصدر مدير عام حرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني قراراً إدارياً بترقية 10112 فرداً من منسوبي ومنسوبات حرس الحدود إلى الرتب التي تلي رتبهم بمختلف التخصصات.

ورفع اللواء الودعاني الشكر والتقدير للقيادة على ما يحظى به منسوبو حرس الحدود من دعم واهتمام ورعاية، مؤكداً أن هذه الترقية تمثل حافزاً لمواصلة العطاء، والارتقاء بالأداء في تنفيذ المهمات الأمنية والإنسانية المناطة بهم.

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وتمنى لمن شملتهم الترقية التوفيق والنجاح في خدمة الدين ثم الملك والوطن.