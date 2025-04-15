بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لملك ماليزيا السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر، في وفاة رئيس الوزراء الماليزي الأسبق عبدالله أحمد بدوي.وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة رئيس الوزراء الماليزي الأسبق عبدالله أحمد بدوي ـ رحمه الله ـ وأبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».وبعث ولي العهد، برقية عزاء ومواساة، لرئيس الوزراء في ماليزيا أنور إبراهيم، في وفاة رئيس الوزراء الماليزي الأسبق. عبدالله أحمد بدوي.وقال ولي العهد: «تلقينا نبأ وفاة رئيس الوزراء الماليزي الأسبق عبدالله أحمد بدوي ـ رحمه الله ـ ونبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».