بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لملك ماليزيا السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر، في وفاة رئيس الوزراء الماليزي الأسبق عبدالله أحمد بدوي.وقال الملك: «علمنا بنبأ وفاة رئيس الوزراء الماليزي الأسبق عبدالله أحمد بدوي ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».