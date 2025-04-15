دشّن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد 2025 تحت شعار «قيادة بدون هاتف»، اليوم (الثلاثاء)، بحضور مدير مرور منطقة حائل العميد عبدالله الصييفي، وعدد من القيادات الأمنية.

وخلال التدشين، اطّلع على عرض مرئي تفاعلي قدّمه مرور المنطقة، استعرض فيه إحصاءات الحوادث المرورية في السعودية الناتجة عن استخدام الهاتف أثناء القيادة، إلى جانب جهود التوعية وخطط العمل الوقائية التي تنفذها الإدارة ضمن الحملة.

وفي كلمته خلال التدشين، شدّد أمير المنطقة على أهمية التكاتف المجتمعي لنشر ثقافة الوعي المروري، مؤكدا أن الاستهتار بالأنظمة يُهدد الأرواح، وأن كل مكالمة يمكن أن تنتظر، لكن حياة الإنسان لا تُعوّض. وأعرب سموه عن دعمه الكامل لمبادرات المرور، داعيا الجهات الإعلامية والتعليمية إلى تكثيف برامج التوعية، خصوصا في المدارس والجامعات.

الجوال يقتل بصمت

القيادة أثناء الانشغال بالهاتف سواء بالاتصال أو تصفح التطبيقات تُصنف ضمن أخطر السلوكيات المرورية.

وكشفت إحصاءات أن استخدام الهاتف يعد من أبرز أسباب الحوادث القاتلة، وأنه يتسبب في نحو 25% من الحوادث المميتة في المملكة، بينما تشير تقارير غير رسمية إلى أن ما بين 7000 إلى 8000 حادث سنويا ترتبط مباشرة باستخدام الهاتف أثناء القيادة، يُسفر عنها أكثر من 500 وفاة سنويا.