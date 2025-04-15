ترأس أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، اجتماعاً مشتركاً ضم الجهات الحكومية الخدمية والأمنية؛ لمناقشة مستقبل منطقة عقدة، أحد أبرز المواقع السياحية الطبيعية في المنطقة، وذلك في مقر الإمارة، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية.وناقش الاجتماع وضع الحلول المستدامة لتطوير عقدة، بما يعزز من مكانتها كوجهة سياحية ذات طابع طبيعي وتراثي، والارتقاء بخدمات البنية التحتية والتخطيط البيئي في الموقع، إلى جانب معالجة الظواهر السلبية التي بدأت تظهر من بعض مرتادي الموقع، وتؤثر على جمالية المكان وسلامة الزوار.خرج الاجتماع بجملة من التوصيات، أبرزها التنسيق المشترك بين القطاعات الأمنية والخدمية والبيئية، وتعزيز برامج التوعية للزوار، إلى جانب مراجعة مخططات الخدمات، وتكثيف الرقابة على السلوكيات المخالفة، بما فيها التخييم العشوائي أو الإضرار بالممتلكات الطبيعية.وتُعد عقدة من المواقع الفريدة في منطقة حائل، إذ تتميز بتضاريسها الجبلية، ومواقعها المفتوحة، التي تجتذب الزوار وهواة الرحلات الجبلية ومحبي التصوير الطبيعي. ومع تزايد الإقبال السياحي خلال المواسم، برزت الحاجة إلى تنظيم الزيارات وتطوير المرافق بما يضمن استدامة الجذب السياحي دون المساس بجمال الطبيعة.