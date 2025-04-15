ترأس أمير منطقة حائل، اجتماعاً مشتركاً ضم الجهات الحكومية الخدمية والأمنية لمناقشة مستقبل منطقة عقدة، أحد أبرز المواقع السياحية الطبيعية في المنطقة، وذلك في مقر الإمارة، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية.

الاجتماع ناقش وضع الحلول المستدامة لتطوير عقدة، بما يعزز من مكانتها كوجهة سياحية ذات طابع طبيعي وتراثي، والارتقاء بخدمات البنية التحتية والتخطيط البيئي في الموقع، إلى جانب معالجة الظواهر السلبية التي بدأت تظهر من بعض مرتادي الموقع، وتؤثر على جمالية المكان وسلامة الزوار.

"عقدة" بين الأصالة والطبيعة:



وتُعد عقدة من المواقع الفريدة في منطقة حائل، حيث تتميز بتضاريسها الجبلية، ومواقعها المفتوحة، التي تجتذب الزوار وهواة الرحلات الجبلية ومحبي التصوير الطبيعي. ومع تزايد الإقبال السياحي خلال المواسم، برزت الحاجة إلى تنظيم الزيارات وتطوير المرافق بما يضمن استدامة الجذب السياحي دون المساس بجمال الطبيعة.

تنسيق وتنمية مستدامة:



الاجتماع خرج بجملة من التوصيات، كان أبرزها التنسيق المشترك بين القطاعات الأمنية والخدمية والبيئية، وتعزيز برامج التوعية للزوار، إلى جانب مراجعة مخططات الخدمات، وتكثيف الرقابة على السلوكيات المخالفة، بما فيها التخييم العشوائي أو الإضرار بالممتلكات الطبيعية.