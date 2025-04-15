تسلّم أميرُ منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، التقريرَ الأمني عن أداء الأجهزة الأمنية في المنطقة خلال موسم شهر رمضان المبارك وعيد الفطر لعام 1446هـ.

وجاء ذلك خلال استقباله مديرَ شرطة المنطقة، رئيسَ اللجنة الأمنية الدائمة، اللواء يوسف بن عبدالله الزهراني، يرافقه عددٌ من القيادات الأمنية من منسوبي الأمن العام بالمنطقة.

وقدّم الأمير سلمان بن سلطان، شكره وتقديره لرجال الأمن نظير ما يقومون به من أعمال، وجهودهم المتواصلة في حفظ الأمن والأمان، وحماية الأرواح والممتلكات.

من جانبه، أعرب اللواء يوسف الزهراني عن شكره وتقديره لأمير منطقة المدينة المنورة، على دعمه اللامحدود للأجهزة الأمنية، مشيراً إلى نجاح الخطط الأمنية والمرورية، والتنسيق الفعّال بين مختلف القطاعات ذات العلاقة، وحرص منسوبي الأمن العام على تنفيذ توجيهات القيادة بكل كفاءة واقتدار.