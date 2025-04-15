اطلع محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز على منجزات أمانة الطائف التنموية والتطويرية لتعزيز البنية التحتية بالمدينة، والارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة للأهالي، ومشاركاتها الفاعلة في الملتقى العالمي الأول للورد والنباتات العطرية التي تحتضن فعالياتها المحافظة حاليًا.

جاء ذلك خلال لقائه أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي في مقر المحافظة، وقدم تقريرًا عن الجهود التنموية والتفاعلية مع الشركاء بالقطاعين الحكومي والأهلي، وعرض نسب ومؤشرات الإنجاز بمشاريع الأمانة وآليات العمل والخطط المستقبلية للأمانة.

ونوه محافظ الطائف بجهود الأمانة ومبادراتها، متطلعًا لتسريع وتيرة العمل بالمشاريع بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة حتى يستفيد الأهالي من مواطنين ومقيمين من عطاءات التنمية.