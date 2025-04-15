كشفت أمانة المنطقة الشرقية أن عدد رخص الحفريات التي تم إصدارها في الربع الأول من عام 2025م، بلغ 3341 رخصة، فيما تم رصد 5686 ملاحظة بخصوص التشوه البصري داخل نطاق المناطق ذات الأولوية، وتم التعامل معها.جاء ذلك خلال ترؤس أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، اليوم، اجتماع برنامج وخطة الأمانة والبلديات في أعمال تحسين المشهد الحضري بالمنطقة، بحضور الوكلاء، ومديري الإدارات، ورؤساء البلديات، لمتابعة أعمال وجهود الأمانة والبلديات لإزالة التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري.واستعرض خلال الاجتماع مؤشر التشوه البصري والتغطية الرقابية لإدارة غرفة عمليات تحسين المشهد الحضري، وإحصاءات الربع الأول من عام 2025، إذ تضمنت الإحصاءات عدد رخص الحفريات التي تم إصدارها، والتي بلغ إجماليها 3341 رخصة، إضافة إلى أبرز العناصر المؤثرة سلبا على مؤشر التشوه البصري.كما تم عرض جهود الأمانة في معالجة عناصر التشوه البصري داخل نطاق المناطق ذات الأولوية، إذ بلغ عدد الملاحظات المرصودة 5686 ملاحظة تم التعامل معها، مع شرح آلية تلقي البلاغات والتعامل معها، ودورية الرصد الشهري وفق تصنيف المناطق (عالية، ومنخفضة الخطورة)، والتوسع في التغطية لتشمل المدن والمناطق المحيطة، إضافة إلى تقديم عرض عن شهادة امتثال المباني (المرحلة الثانية)، مع استعراض المحددات والشروط التي تم اعتمادها لاختيار الطرق المستهدفة.واختُتم الاجتماع بعرض تقرير بلاغات التشوه البصري للإدارة العامة للموثوقية والأداء، وإدارة الطوارئ والبلاغات (940) للربع الأول من عام 2025، إذ بلغ إجمالي عدد البلاغات الواردة 27086 بلاغا، وعدد الطلبات 6829 طلبا، وعدد المناطق المستهدفة 20467 منطقة.