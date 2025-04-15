في إنجاز عالمي جديد، رفع طلاب وطالبات تعليم الرياض، راية المملكة في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2025، بعد أن حصدوا 11 ميدالية وجائزة على مستوى العالم، في الدورة الـ50 من المعرض الأعرق دولياً، في مجال الابتكار والاختراع. وشهدت المشاركة السعودية حضوراً لافتاً وتميزاً علمياً، لطلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، والذين قدّموا ابتكارات نوعية ومشاريع علمية رائدة، نالت استحسان لجان التحكيم الدولية، وسط منافسة قوية من نخبة المبتكرين من أكثر من 40 دولة. وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف الزارع، الطلاب والطالبات وأسرهم، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز يؤكد دعم التميز والابتكار، ويبرهن على ما توليه القيادة من اهتمام ورعاية للمواهب الوطنية الشابة. وقال الزارع في تصريحه لـ«عكاظ»: «طلابنا أثبتوا أن لديهم القدرة على المنافسة عالمياً، ويمتلكون أدوات العلم والابتكار، بفضل بيئة تعليمية محفزة، ودعم لا محدود من وزارة التعليم، التي تسعى لصناعة جيل مبدع».

وأضاف: «ما حققه طلابنا وطالباتنا من إنجاز دولي، ليس مجرد ميداليات، بل رسالة فخر واعتزاز بما تملكه مدارسنا من طاقات واعدة، ونتاج عمل دؤوب من المعلمين والمعلمات، وأسر الطلبة والطواقم الإشرافية والتعليمية».

وختم الزارع حديثه بالقول: «بهذا الإنجاز، يؤكد تعليم الرياض أنه لا يكتفي بالمشاركة فحسب، بل يسير بخطى واثقة نحو الريادة العالمية، في مجالات الابتكار والاختراع».

ويعد معرض جنيف الدولي للاختراعات من أضخم المعارض العالمية المتخصصة، ويقام سنوياً تحت رعاية المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، ويُعرف بشدة معاييره وقوة منافساته، حيث تُقيّم الابتكارات المشاركة من قبل نخبة من الخبراء والمخترعين الدوليين.