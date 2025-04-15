أعلن برنامج الأحياء المطورة، أحد برامج الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وبدعم وتمكين من اللجنة الوزارية لمعالجة وضع الأحياء العشوائية بمدينة مكة المكرمة، إطلاق صندوق «رؤية مكة العقاري»، والذي سيتكفل بطلبات تعويضات ملاك العقارات (المستوفين للإجراءات) بموقع الكدوة المقدرة بإجمالي 7 مليارات ريال.

ويتيح الصندوق خيارين للتعويضات المقدمة للملاك: إما المساهمة بحصة في مشروع التطوير أو استلام التعويض نقدا. ويقدم البرنامج حلولا شاملة تعالج الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية للسكان، وتساهم في معالجة الخلل السكاني الناتج عن المخالفات المتعلقة بأنظمة الإقامة والعمل.

كما يسعى إلى تحفيز النشاط الاستثماري لتحقيق التنمية الاقتصادية عبر دمج هذه المواقع ضمن خطط التطوير العقاري، وإشراك القطاع الخاص في عمليات التطوير، بالإضافة إلى وضع آليات فعالة للحد من ظهور مواقع غير منظمة، ووقف التوسع العشوائي في المناطق القائمة.

ويدعو البرنامج ملاك العقارات المستحقة للتعويض في موقع الكدوة لاستكمال إجراءات الصرف (توفير إفادات الصندوق الزراعي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، ومصلحة شركات الكهرباء والمياه – لكل مالك وأن تعدد الورثة) وتم تحديد موعد بدءًا من يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، إما إلكترونيًا عبر الرابط www.rcmc.gov.sa/e-services أو الهاتـف الموحد (8001000041) للحصول على التعويضات بحصص المساهمة أو استلام القيمة النقدية.