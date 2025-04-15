كشفت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين «تقييم»، إحالة ثلاثة مخالفين للنيابة العامة؛ لمخالفتهم نظام المقيّمين المعتمدين بممارستهم مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص، كما تمت إحالة 82 من مزاولي مهنة التقييم إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيّمين المعتمدين.أوضحت ذلك في تقريرها الصادر للربع الأول لعام 2025م، الذي بين عقوبات صدرت من لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيّمين المعتمدين، بحق عددٍ من المخالفين لأحكام النظام ولائحته التنفيذية، والبالغ عددها 14 قرارا، تضمنت إيقاع عدد من العقوبات المنصوص عليها في المادة الـ32 من نظام المقيّمين المعتمدين، ومن ذلك عقوبات الإنذار، واللوم، والغرامات المالية، والإيقاف لمدة سنة، كما تستمر «تقييم» في خطط امتثال الأحكام والقواعد المنظّمة لمهنة التقييم، إذ تم تصحيح 8 مخالفات غير جسيمة تم رصدها لمجموعة من المخالفين.وجددت «تقييم»، تأكيدها على ضرورة التقيُّد بالأنظمة واللوائح المنظمة لمهنة التقييم؛ حرصاً على ضمان ممارسة المهنة بشكل نظامي وصحيح، وإيقاف كافة الممارسات التي تؤثر سلبا على المهنة وممارسيها.