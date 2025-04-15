تفتح وزارة التعليم غداً (الأربعاء)، المرحلة الثانية من الفرص المتاحة لنقل شاغلي الوظائف التعليمية في حركة النقل الخارجية للعام الدراسي القادم 1447هـ في عدد من إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة.وبينت أن الفترة من 16 إلى 22 من أبريل الجاري ستكون مخصصة لتخصصات الفيزياء والكيمياء والأحياء، بينما سيكون إعلان المرحلة ‏الثالثة خلال الفترة من 23 إلى 27 من أبريل لتخصصات الحاسب الآلي والاجتماعيات والتربية الفنية، على أن يكون ‏إعلان المرحلة الرابعة خلال الفترة من ‏24 إلى 30 من شهر أبريل لتخصصات الدين والرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية وباقي التخصصات الأخرى.من جهة أخرى، يتمتع طلاب وطالبات التعليم العام بمدارس البنين والبنات والكوادر التعليمية والإدارية في كل من إدارات التعليم بمكة المكرمة ومحافظتي جدة والطائف يومي الأحد والإثنين القادمين، بإجازة استثنائية عن بقية طلاب وطالبات مناطق ومحافظات المملكة؛ تزامنا مع موعد إقامة الفعالية الدولية (Formula One) التي تستضيفها محافظة جدة ضمن فعاليات موسم جدة غير.يذكر أن الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1446هـ تضمن إجازتين مطولتين، إذ ستكون الإجازة الأولى يومي الأحد والإثنين الموافق للسادس والسابع من ذي القعدة القادم، بينما ستبدأ الإجازة المطولة الثانية (إجازة عيد الأضحى المبارك) بنهاية دوام الخميس الموافق للثاني من ذي الحجة وتستمر حتى السبت الموافق للثامن عشر من الشهر نفسه. ‏