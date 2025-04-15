أعلنت وزارة العدل، اكتمال الفصل الأول من برنامج الدبلوم العالي للقانون الجنائي، بمشاركة أكثر من 700 متدرب من قضاة المحاكم والدوائر الجزائية في محاكم الدرجة الأولى والاستئناف والمحكمة العليا، بمجموع 165 ساعة تدريبية لكل متدرب.ويستهدف البرنامج؛ الذي أطلقه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، جميع قضاة المحاكم الجزائية في المملكة في جميع مراحل التقاضي، ويأتي امتداداً لما تشهده المملكة من تطور تشريعي.ويهدف برنامج الدبلوم العالي للقانون الجنائي، الذي يقام في مركز التدريب العدلي، إلى تمكين القضاة من المهارات القانونية المطلوبة لتطبيق القانون الجنائي، وضمان صحة تطبيق النصوص النظامية، وتعزيز الجودة القانونية في الأحكام الجنائية.ويتضمن مجموعة من المقررات التي ترسخ المبادئ العامة للقانون الجنائي، وتؤصل إجراءاته، وتوضح آلية التكييف الصحيح للجرائم، وتبين الجرائم المنصوص عليها في الأنظمة السارية في المملكة وعقوباتها، وكيفية تطبيق القواعد العامة عليها.يذكر أن المرحلة الأولى من البرنامج تستهدف جميع قضاة المحاكم الجزائية، فيما ستشمل المرحلة الثانية جميع القضاة من مختلف التخصصات.