كشف الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أن الأجواء الحالية في المملكة تقع في قلب فصل الربيع، مضيفاً أن مناخ هذا الفصل، يمكن تقسيمه إلى ثلاث مراحل متغيّرة الخصائص، بداية الربيع عادة ما تحتفظ بسمات الشتاء، حيث تسود البرودة ليلاً وتكون الأجواء معتدلة نهاراً.وأضاف: في منتصف الربيع يشهد الطقس تحسناً في درجات الحرارة، وتميل الأجواء إلى الاعتدال ليلاً وإلى الحرارة نهاراً، فيما تتسم نهاية الفصل بأجواءٍ معتدلة خلال الليل وحارّة خلال النهار، مؤكداً أن فصل الربيع يُعَد من أكثر الفصول تقلباً مناخياً، إذ تكثر فيه الرياح المتغيّرة الاتجاه التي تُثير الأتربة والغبار، مؤكداً أهمية متابعة الأحوال الجوية بشكلٍ يومي، خصوصاً لمَن لديهم مناسباتٌ خارجية أو خطط سفر.وأوضح الحصيني أن هذه الفترة تُعرف بانقلاب الربيع، ويتخللها ما يُعرف محلياً بموسم المراويح أو الروايح أو السريات، وهي سحبٌ رعديّة مُمطرة قد تكون من النوع العملاق الكاسر الذي يتميّز بارتفاعه الكبير وكثافة برقه وغزارة أمطاره وقوة رياحه وكبر حجم حبات البَرَد المصاحبة له.وبين، أن هذه الفترة تشهد أيضاً خروج الحيّات والعقارب والهوام من جحورها مع ارتفاع درجات الحرارة، داعياً إلى التحصن بالأذكار والحيطة في المناطق المفتوحة، مشيراً إلى أن بعض المناطق قد تسجّل قرصات برد خفيفة رغم دفء الأجواء العامة، كما ترتفع معدلات الإصابة بالحساسية والإنفلونزا نتيجة التقلبات الجوية المتلاحقة التي تميّز هذا الفصل.