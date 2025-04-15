توّج الدكتور نايف الشمري والدكتور مشاري العازمي، من جامعة حائل بجائزة عالمية في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2025، وذلك عن ابتكار جهاز طبي رقمي يُحدث نقلة نوعية في مجال التشخيص الطبي. ويُستخدم الجهاز للكشف عن بعض الفايروسات المعدية مثل فايروس كورونا وسارس، بالإضافة إلى الكشف عن الحمل، معتمداً على تقنية رقمية دقيقة وكفاءة عالية في النتائج.ويأتي هذا الابتكار استجابة للحاجة المتزايدة إلى أدوات تشخيص سريعة ودقيقة وموثوقة، لا سيما في ظل التطورات المتسارعة في المجال الطبي، إذ يلعب الكشف عن المستضدات والأجسام المضادة دوراً محورياً في تشخيص العديد من الحالات، بدءاً من الأمراض المعدية ووصولًا إلى اضطرابات المناعة الذاتية.ويعالج الجهاز المبتكر أبرز التحديات التي تواجه الطرق التقليدية في التشخيص، والتي تعتمد غالباً على التفسير اليدوي المعرّض للأخطاء، ما قد يؤدي إلى تشخيصات خاطئة تؤثر على رعاية المرضى. ويعتمد الجهاز على آليات متقدمة وتكنولوجيا حديثة تتيح له تقديم نتائج دقيقة وفورية (Real Time)، مع واجهة استخدام مبسطة تدعم الكفاءة التشغيلية.مزايا الجهاز:• دقة محسنة تقلل من خطر التشخيص الخاطئ.• تحسين نتائج المرضى من خلال توفير رعاية مبنية على نتائج دقيقة.• سهولة الاستخدام في بيئات الضغط العالي.• توفير الوقت لمقدمي الرعاية الصحية.• تقليل التكاليف عبر تقليص الحاجة لإعادة الاختبارات.• التوافق مع أنواع متعددة من اختبارات التدفق الجانبي كاختبارات الحمل وكوفيد-19.ولا تقتصر أهمية الجهاز على الابتكار التقني، بل يمتد ليشكل نموذجاً مالياً مستداماً؛ إذ يعتمد على بيع الأشرطة الطبية ذات الاستخدام الواحد، ما يضمن استمرار الطلب عليه حتى بعد اقتناء الجهاز الأساسي من قبل المستشفيات، كما أن اعتماده على تقنيات مثل تضخيم الإشارة ومعالجة البيانات لحظياً يجعله خياراً جذّاباً للجهات الصحية الباحثة عن حلول دقيقة وفعالة.ويُعد هذا التتويج العالمي إنجازاً جديداً يُسجَّل لجامعة حائل، ويؤكد على دور الكفاءات الوطنية في تقديم حلول طبية مبتكرة تسهم في تطوير الرعاية الصحية عالمياً.