أطلق المركز الوطني للأرصاد، سلسلة من التحذيرات الجوية المتقدمة لمناطق عدة في السعودية، شملت الجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، تنوعت بين إنذارات برتقالية وحمراء نتيجة أتربة مثارة وعواصف ترابية، تصاحبها رياح نشطة، تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.وتضمن الإنذار منطقة الجوف حيث أصدر المركز إنذاراً أحمر، شمل مدينتَي دومة الجندل وسكاكا؛ إذ يتوقع -بمشيئة الله- أن تتأثر المنطقة بعواصف ترابية وأتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة، تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية إلى كيلومتر أو أقل، وحدد بداية الحالة عند الثامنة من صباح الاثنين 14 إبريل 2025، وتستمر حتى الرابعة عصراً.أما في الحدود الشمالية شمل الإنذار الأحمر كلاً من العويقيلة ورفحاء، مع توقعات مماثلة لأتربة مثارة ورياح قوية، تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية.وتستمر هذه الحالة من التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساء، وشمل الإنذار مدينة عرعر بالحالة نفسها، وتبدأ العواصف عند الثامنة صباحاً، وتستمر حتى الرابعة عصراً.وفي منطقة حائل أصدر المركز إنذاراً برتقاليّاً متقدماً، شمل عدداً من المحافظات والمدن، من بينها الشنان، بقعاء، سميراء، الحائط، السليمي، الشملي، الغزالة، موقق ومدينة حائل.وبين المركز أن هذه المواقع تشهد رياحاً نشطة مثيرة للأتربة مع شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، يُتوقع أن يتراوح بين 1 و3 كيلومترات.وحددت الأرصاد بداية الحالة عند الثامنة صباحاً، وتستمر حتى السادسة مساء، و في منطقة القصيم فقد شملها إنذار برتقالي مماثل؛ إذ يُتوقع أن تتأثر محافظات مثل بريدة، عنيزة، الرس، البكيرية، البدائع، الأسياح، النبهانية، عيون الجواء، رياض الخبراء، ضرية وعقلة الصقور، بحالة من الأتربة المثارة والرياح النشطة، تؤدي بدورها إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بين كيلومتر إلى ثلاثة كيلومترات، وذلك بدءاً من الثامنة صباح الاثنين حتى السادسة مساء.وبين المركز الوطني للأرصاد أن هذه التحذيرات تأتي ضمن التحديثات المستمرة للوضع الجوي، مشدداً على أهمية اتباع الإرشادات والتعليمات، وتجنُّب الأنشطة الخارجية خلال فترات الذروة، حرصًا على السلامة العامة، خصوصاً لمرضى الجهاز التنفسي ومرتادي الطرق المكشوفة.