نظّمت الكلية التقنية بمحافظة صامطة، حفل تكريم لمنسوبيها بحضور المحافظ الدكتور خفير بن زارع العمري، بمناسبة حصولها على الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب «مسار» لمدة ثلاث سنوات.

ويُعد هذا الإنجاز محطة بارزة في مسيرة الكلية، تؤكد التزامها بتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز في التعليم التقني والتدريب المهني، وتعزز دورها كمؤسسة رائدة تدعم رؤية السعودية 2030.

وعبر عميد الكلية محمد بن حسين طليس عن شكره للمحافظ على رعايته الحفل ودعمه المستمر للكلية.

ووجّه الشكر لجميع منسوبي الكلية، مشيداً بروح الفريق الواحد التي أثمرت بحصول الكلية على الاعتماد المؤسسي، مؤكداً أن هذا الإنجاز بداية مرحلة جديدة من العمل الدؤوب لتعزيز الجودة، داعياً الجميع إلى مواصلة الجهود لتحقيق تطلعات الرؤية الوطنية لبناء منظومة تعليمية متطورة.

كما تضمن الحفل فقرات متنوعة أضافت طابعاً مميزاً للأجواء الاحتفالية، منها عرض مرئي استعرض رحلة الكلية نحو الاعتماد المؤسسي عبر «مسار».

وسلّط العرض الضوء على الجهود الممنهجة، من تطوير المناهج، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الكفاءات البشرية، ما أدى إلى استيفاء معايير الجودة.

يُذكر أن الاعتماد المؤسسي الكامل من «مسار» شهادة نوعية تُمنح للمؤسسات التي تستوفي معايير الجودة الشاملة في الأداء الأكاديمي والتدريبي والإداري، ما يعزز ثقة المجتمع بمخرجات الكلية ويؤكد دورها كشريك رئيسي في تحقيق رؤية 2030 من خلال إعداد كوادر مؤهلة تدفع عجلة التنمية.

وفي نهاية الحفل كرم محافظ صامطة عدداً من المدربين والأكاديميين بالكلية.