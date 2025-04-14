أطلقت وزارة الداخلية، بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، المنصة الرقمية الموحدة لتصاريح الحج منصة «تصريح» لإصدار التراخيص والتصاريح التي تخول لحامليها من حجاج الداخل والخارج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من خلال التكامل التقني مع وزارة الحج والعمرة عبر منصة «نسك».

كما تخول المنصة للعاملين والمتطوعين في أعمال الحج كافة، والمركبات التي تنقلهم، الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مع إمكانية استعراض التصاريح عبر التطبيق الوطني الشامل «توكلنا».

وتعزز المنصة، التي طورتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بالشراكة مع جميع الجهات الحكومية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، التكامل التقني بين الجهات الحكومية والخدمية بالحج وتوحيد الإجراءات وتنظيمها والتنسيق بينها خلال مواسم الحج، والإسهام في تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، تحقيقاً لمستهدفات برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وتُعد المنصة الرقمية الموحدة لتصاريح الحج «تصريح»، التي تتيح للجهات الأمنية في مداخل العاصمة المقدسة قراءة التصاريح والتحقق منها آلياً عبر تطبيق «ميدان»، أنموذجاً متقدماً لحلول تقنية ابتكارية ونقلة نوعية في مرونة وسرعة إصدار التراخيص والتصاريح بالتكامل بين الجهات المعنية.