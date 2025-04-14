أكد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء المهندس علي بن محسن الزهراني، أن استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة فعل متهور ومن أخطر السلوكيات التي تتسبب في وقوع الحوادث المرورية، والإصابات البالغة والخسائر الجسيمة في الأرواح، وكذلك الأضرار المادية والمعنوية التي تلحق بالممتلكات العامة والخاصة.

وشدّد الزهراني في كلمته خلال أسبوع المرور الخليجي، على أن الإدارة العامة للمرور السعودي وانطلاقاً من مسؤولياتها، تواصل جهودها في ضبط هذه المخالفة وغيرها من السلوكيات المرورية الخاطئة، بتكثيف الأعمال الميدانية واستخدام أحدث التقنيات والأنظمة الذكية لرصد المخالفات بدقة وفاعلية.

وناشد مدير الإدارة العامة للمرور جميع مستخدمي الطرق الالتزام بالأنظمة المرورية كونها مسؤولية مشتركة تتطلب الوعي والتعاون من الجميع، لتحقيق بيئة مرورية آمنة ومستدامة تعزز السلامة وتدعم مسيرة التنمية الشاملة.

تأتي مشاركة «المرور السعودي» في أسبوع المرور الخليجي تنفيذاً لتوجيهات وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت شعار «قيادة.. بدون هاتف». تأكيداً على أهمية الالتزام بالسلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات.